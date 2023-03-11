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21 минуту назад

Алибасов - младший рассказал о дружбе с Берковой

Ирина Лебедева

Бари Алибасов-младший рассказал, что давно дружит с Еленой Берковой, а при первом знакомстве был просто потрясен.

Алибасов - младший рассказал о дружбе с Берковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первый глубокий шок был, когда мы с ней познакомились, начали делать первые совместные проекты, она начала править мне договор и рассказывать про соответствие аффинити-индекса. Не будем погружаться в то, что такое аффинити-индекс. Просто я никак не ожидал от девчонки с ее реноме, что она одновременно будет профессиональным маркетологом и юристом», — отметил он

Алибасов подчеркнул, что в реальной жизни Елена совсем иная, чем ее преподносят СМИ. Об этом пишет ФАН.

«Крутейшая мама, потрясающий, умный профессионал и невероятно сексуальная девчонка. Ее личные качества настолько крутые, что, когда мы с ней даже просто ходим вместе на тренировки, мне с ней прекрасно чувствуется рядом даже без сексуального подтекста. Настолько она классная, компанейская и открытая», — признался шоумен.

Бывший супруг Елены Берковой актер Андрей Стоянов 10 ноября прошлого года скончался в возрасте 48 лет. В СМИ распространилась информация, что мужчина умер от передозировки наркотиков. Однако по официальной версии причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Шоу-бизнес,Андрей Стоянов,Елена Беркова,
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