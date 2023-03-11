Алибасов - младший рассказал о дружбе с Берковой

«Первый глубокий шок был, когда мы с ней познакомились, начали делать первые совместные проекты, она начала править мне договор и рассказывать про соответствие аффинити-индекса. Не будем погружаться в то, что такое аффинити-индекс. Просто я никак не ожидал от девчонки с ее реноме, что она одновременно будет профессиональным маркетологом и юристом», — отметил он