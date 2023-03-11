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Николаев назвал «бредом» слухи о его романе со Светличной

Светлана Светличная и Иван Николаев нередко появлялись вместе на светских мероприятиях. В социальных сетях, а затем и в некоторых СМИ стала обсуждаться тема возможного романа между секс-символом СССР и молодым актером. Недоброжелатели утверждали, что Иван рассчитывает в будущем получить жилплощадь Светличной.

Николаев назвал «бредом» слухи о его романе со Светличной
© ТАСС

Сам Николаев, будучи гостем программы «Основано на реальных событиях» на НТВ, утверждает, что это всего лишь досужие вымыслы, - пишет СтарХит.

«Мне просто сказать нечего. Какую квартиру? Вы о чем? Я москвич коренной, у меня все в порядке с недвижимостью, Слава Богу, и с работой, с профессией. Это такой бред психбольных, эти слухи, мол, я с ней из-за квартиры… вас умоляю», — возмутился 40-летний актер.

Несколько ранее молва приписывала Светличной любовный союз с Прохором Шаляпиным. Певец объяснил, что у них со Светланой Афанасьевной были просто дружеские отношения, которые прервала ссора.

«Поссорились очень просто — Светлане Афанасьевне показалось, что я пиарюсь за ее счет и, собственно, выезжаю на горбу Светличной, а меня, Прохора Шаляпина, никто не знает. Я на это обиделся», — сказал исполнитель.

Светлана Светличная еще недавно продолжала лечиться в московской клинике. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала невестка заслуженной артистки РСФСР Ольга. По ее словам, состояние у актрисы стабильное.

Она подчеркнула, что ни о каком «тяжелом состоянии» Светланы Светличной» речи не идет. Актриса сейчас восстанавливается после перенесенных сезонных заболеваний.

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