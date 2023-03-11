Нагиев представил бизнес по изготовлению сумок и кожаных аксессуаров

Карьера известного актера и телеведущего Дмитрия Нагиева пока находится на паузе. Развлекательные шоу, которые он вел, сейчас в эфир не выходят. И Нагиев активно занялся собственным бизнесом.

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Артист представил свой бренд в рекламном ролике, опубликованном в одном из Телеграм-каналов.

Аксессуары, которые продемонстрировал Нагиев, предназначены для мужчин. Рюкзак, сумка, чехол для солнцезащитных очков. Поясная сумочка – под стать их хозяину – лаконичные и брутальные. Как пишет портал slovodel.com, линейка запущена совместно с дизайнером Юлией Фом. JULIA FOM – это российский бренд, работающий преимущественно с кожей.

Цена изделий «от Нагиева» высокая. За дорожный баул придется заплатить 47 тысяч рублей, за футляр для очков – 17 тысяч.