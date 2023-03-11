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29 минут назад

Нагиев представил бизнес по изготовлению сумок и кожаных аксессуаров

Ирина Лебедева

Карьера известного актера и телеведущего Дмитрия Нагиева пока находится на паузе. Развлекательные шоу, которые он вел, сейчас в эфир не выходят. И Нагиев активно занялся собственным бизнесом.

Нагиев представил бизнес по изготовлению сумок и кожаных аксессуаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист представил свой бренд в рекламном ролике, опубликованном в одном из Телеграм-каналов.

Аксессуары, которые продемонстрировал Нагиев, предназначены для мужчин. Рюкзак, сумка, чехол для солнцезащитных очков. Поясная сумочка – под стать их хозяину – лаконичные и брутальные. Как пишет портал slovodel.com, линейка запущена совместно с дизайнером Юлией Фом. JULIA FOM – это российский бренд, работающий преимущественно с кожей.

Цена изделий «от Нагиева» высокая. За дорожный баул придется заплатить 47 тысяч рублей, за футляр для очков – 17 тысяч.

Ранее Дмитрий Нагиев отказался от роли ведущего церемонии «Муз-ТВ». также он покинул пост ведущего вокального телепроекта «Голос». Актер объяснил, что, как и многие россияне, задумался о смене профессиональной деятельности. Он планирует заняться бизнесом и открыть барбершоп.

Шоу-бизнес,Дмитрий Нагиев,
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