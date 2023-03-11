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17 минут назад

Известная российская модель жестко ответила на просьбу подписчицы о деньгах

Мослента

Жесткий ответ на просьбу подписчицы о деньгах опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) известная российская модель Елена Перминова.

Перминова ответила на просьбу подписчицы подарить ей iPhone
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Одна из поклонниц написала ей, что мечтает об iPhone, но не может позволить себе настолько дорогую покупку.

«У вашего мужа так много денег… Может быть, вы мне его подарите», — предложила она, отметив, что для Перминовой 100 тысяч рублей — это то же самое, что для нее десять рублей.

Модель восприняла это сообщение как обесценивание собственного труда, ведь все, что у нее есть сейчас, далось ей не так легко, как кому-то кажется. Она подчеркнула, что ее успех — это не результат везения, хитрости или коварства, что наличие богатого мужа не означает, что она целыми днями сидит без дела.

Перминова заявила, что чужим богатством автор сообщения попыталась оправдать свою лень, инфантильность или несостоятельность.

«Такие люди не задаются вопросами, в котором часу я ежедневно просыпаюсь, как выношу телефон, разрывающийся от звонков и СМС по делам каждые две минуты семь дней в неделю, как ежедневно потею в спортивном зале, как работаю со своим сознанием, чтобы не свихнуться от нагрузок и прочее-прочее», — поделилась мыслями модель.

Она призвала подписчиков не завидовать другим, а пытаться добиться чего-то в жизни самостоятельно, быть честными и развиваться. «Помните, ваша жизнь — это ваш выбор», — резюмировала знаменитость.

Шоу-бизнес,Елена Перминова,
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