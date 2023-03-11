Кудрявцева рассказала о новой работе мужа

Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Некоторое время назад супруг звезды НТВ завершил спортивную карьеру. В свое время он играл во многих спортивных клубах, таких как «Динамо», «ЦСКА», «Салават Юлаев» и других.

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Потом Макаров довольно долго искал подходящую работу, и вот наконец стало известно, чем будет заниматься бывший хоккеист. Об этом информирует портал vokrug.tv.

Кудрявцева сообщила, что предстоящим летом Игорь начнет трудиться главным тренером на сборах, которые проведут для юных спортсменов. Занятия будут организованы на базе академии фигурного катания олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее телеведущая рассказала, что увлеклась стрельбой. Как признается Кудрявцева, подобным образом она расслабляется. Для занятий стрельбой Валерия прошла специальные курсы, теперь телеведущая стала частым посетителем тира.