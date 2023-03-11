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38 минут назад

Галич озвучила неожиданную проблему с недвижимостью

Ирина Лебедева

Ида Галич не так давно переехала в новую квартиру. Блогер перебралась в самый центр столицы – на Арбат, Ида считает, что сбылась ее давняя мечта.

Галич озвучила неожиданную проблему с недвижимостью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Квартира находится в таком классном районе! Это исторический центр — я в таком восторге! Я обожаю Москву — это лучший город на земле. Ну и, наконец-таки, я не еду до работы, вечеринок и мероприятий по полтора-два часа», - рассказала телеведущая.

Но, как пишет «Московский Комсомолец», есть и неприятные моменты. В апартаментах невероятная слышимость. Как шутит Галич, она уже успела возненавидеть всех соседей.

«Это отвратительно! Меня никто не предупреждал о таком, это правда. Гори оно огнем: я ненавижу всех своих соседей. Дети кричат, собаки гавкают, человек сверху топает, и ничего с этим не сделаешь», - возмущается девушка.

О наличии такой проблемы заранее ее никто не предупредил. Теперь же, после завершенного дорогого ремонта в ретро-стиле, поздно делать дополнительную звукоизоляцию.

Ранее Галич рассказывала о том, что получила травму во время катания в горах.

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