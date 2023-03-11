Лепс признался, что делал пластические операции

Григорий Лепс, отвечая на вопросы журналистов, попросивших его высказать свое мнение относительно преображения Филиппа Киркорова, состоявшегося при помощи пластических хирургов, неожиданно признался, что и он перекраивал свою внешность. Об этом пишет «Комсомольская правда».
«Я тоже делал пластику. Что конкретно? Волосы, например. А так ничего уже не исправить», - пошутил певец.
Как пишет «КП», певец сделал блефаропластику (коррекция век) и подтянул овал лица. А также сделал пересадку волос. Предположительно, омолаживающие процедуры обошлись Григорию Викторовичу более чем в полмиллиона рублей.
Певец Григорий Лепс в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ признался, что продолжает видеться с бывшей женой Анной Шаплыковой после развода. Лепс участвует в воспитании детей и помогает экс-супруге финансово, считая развод с Шаплыковой одной из своих главных ошибок.