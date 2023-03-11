Лепс признался, что делал пластические операции

Григорий Лепс, отвечая на вопросы журналистов, попросивших его высказать свое мнение относительно преображения Филиппа Киркорова, состоявшегося при помощи пластических хирургов, неожиданно признался, что и он перекраивал свою внешность. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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«Я тоже делал пластику. Что конкретно? Волосы, например. А так ничего уже не исправить», - пошутил певец.

Как пишет «КП», певец сделал блефаропластику (коррекция век) и подтянул овал лица. А также сделал пересадку волос. Предположительно, омолаживающие процедуры обошлись Григорию Викторовичу более чем в полмиллиона рублей.