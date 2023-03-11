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59 минут назад

Лепс признался, что делал пластические операции

Ирина Лебедева

Григорий Лепс, отвечая на вопросы журналистов, попросивших его высказать свое мнение относительно преображения Филиппа Киркорова, состоявшегося при помощи пластических хирургов, неожиданно признался, что и он перекраивал свою внешность. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Лепс признался, что делал пластические операции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я тоже делал пластику. Что конкретно? Волосы, например. А так ничего уже не исправить», - пошутил певец.

Как пишет «КП», певец сделал блефаропластику (коррекция век) и подтянул овал лица. А также сделал пересадку волос. Предположительно, омолаживающие процедуры обошлись Григорию Викторовичу более чем в полмиллиона рублей.

Певец Григорий Лепс в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ признался, что продолжает видеться с бывшей женой Анной Шаплыковой после развода. Лепс участвует в воспитании детей и помогает экс-супруге финансово, считая развод с Шаплыковой одной из своих главных ошибок.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,Филипп Киркоров,
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