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40 минут назад

Максим Галкин* впервые показал свое архивное видео, снятое, когда он учился в 8 классе

Газета.Ru

Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) в личных соцсетях поделился ранее не опубликованным видео своих школьных лет.

Галкин* показал свое архивное видео, снятое, когда он учился в 8 классе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шоумен признался, что ролик был снят, когда он учился в 8-м классе. Самим архивным видео Галкин решил поделиться в честь того, что 2023 год объявлен в России годом Педагога и Наставника.

В ролике молодой Максим Галкин во время урока русского языка и литературы делится своими размышлениями с учительницей Галиной Лазаренко.

Галкин* рассказал, как Жириновский "поздравил" его с юбилеем

«К ней на открытые уроки приезжали учителя со всего СССР, чтобы перенять уникальный опыт. Жанру, в котором я выступаю по сей день, в институтах и творческих вузах не учат. Преуспеть в нем можешь, только опираясь на свой собственный путь и опыт. Но важнейшим инструментом человека, который выступает в юморе и стендапе, является язык. Своим владением языком я во многом обязан Галине Петровне. Она же делала с нами театральные постановки на школьной сцене. Светлая память выдающемуся педагогу», — написал Галкин.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,
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