Гарик Харламов "обвинил" Федункив в плагиате

В программе ведущий Гарик Харламов потребует у Федункив объясниться за "плагиат". Комик отметит, что трек актрисы "Не Моника Белуччи" очень похож на хит дуэта Galibri & Mavik "Федерико Феллини". В новом выпуске шоу артистка сообщит, почему ее композиция так похожа на работу коллектива. Также она расскажет о своем новом проекте - сериале "Кафе "Куба". Звезда сыграла там главную роль.