В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
44 минуты назад

Гарик Харламов "обвинил" Федункив в плагиате

Газета.Ru

Актриса Марина Федункив стала гостьей шоу Comedy club. Об этом "Газете.Ru" сообщили представители телеканала ТНТ.

Гарик Харламов "обвинил" Федункив в плагиате
Фото: ТНТТНТ

В программе ведущий Гарик Харламов потребует у Федункив объясниться за "плагиат". Комик отметит, что трек актрисы "Не Моника Белуччи" очень похож на хит дуэта Galibri & Mavik "Федерико Феллини". В новом выпуске шоу артистка сообщит, почему ее композиция так похожа на работу коллектива. Также она расскажет о своем новом проекте - сериале "Кафе "Куба". Звезда сыграла там главную роль.

Ранее Федункив призналась, что может расплакаться из-за роликов в соцсетях о жестокости к детям. По словам актрисы, она очень чувствительна к некоторому контенту в сети.

Шоу-бизнес,Гарик Харламов,Марина Федункив,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий