Алена Водонаева заявила, что Малиновская заблокировала ее в соцсетях

Блогерша Алена Водонаева сообщила в Telegram-канале, что модель Маша Малиновская заблокировала ее в Instagram.

Фото: Телеграм-канал«VODA» Телеграм-канал«VODA»

Водонаева не понимает, зачем звезда это сделала.

"Ты же не Егор Крид, ну", - отметила блогерша.

При этом она добавила, что уважительно относится к модели. Водонаева назвала Малиновскую "не дурой". По ее мнению, ведущая хорошо формулирует мысли.

Ранее Водонаева рассказывала, что певец Егор Крид заблокировал ее в социальных сетях. Однако причину бана теледива не знает. Она предположила, что музыкант обиделся из-за ее репортажа о шоу "Холостяк" с участием рэпера.