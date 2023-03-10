Алена Водонаева заявила, что Малиновская заблокировала ее в соцсетях

Блогерша Алена Водонаева сообщила в Telegram-канале, что модель Маша Малиновская заблокировала ее в Instagram.
Водонаева не понимает, зачем звезда это сделала.
"Ты же не Егор Крид, ну", - отметила блогерша.
При этом она добавила, что уважительно относится к модели. Водонаева назвала Малиновскую "не дурой". По ее мнению, ведущая хорошо формулирует мысли.
Ранее Водонаева рассказывала, что певец Егор Крид заблокировал ее в социальных сетях. Однако причину бана теледива не знает. Она предположила, что музыкант обиделся из-за ее репортажа о шоу "Холостяк" с участием рэпера.
10 марта Водонаева осудила рэпера Гуфа за создание "реалити-шоу из семьи".