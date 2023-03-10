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15 минут назад

"Плыви отсюда!": иноагент Галкин* рассказал, как Жириновский "поздравил" его с юбилеем

Российская Газета

46-летний комик Максим Галкин, уехавший в Израиль и признанный Минюстом РФ иностранным агентом, на одном из шоу рассказал о том, как его с тридцатилетием много лет назад поздравлял ныне покойный экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Галкин* рассказал, как Жириновский "поздравил" его с юбилеем
Фото: ТАССТАСС

По словам Галкина, друзья решили сделать ему сюрприз и записать видео, где известные люди поздравляют его с юбилеем. В их число не очень предусмотрительно был отобран Владимир Вольфович.

Пародируя манеру Жириновского говорить, Галкин процитировал адресованное себе "поздравление": "Я желаю Галкину, чтобы он превратился в маленькую мерзкую злобную рыбку и плыл отсюда к чёртовой матери через Босфор и Дарданеллы, чтобы я его не видел, чтоб его акула там сожрала! Вот такое вот поздравление", - продекламировал Галкин, в конце выразив крайнее недоумение таким к себе отношением.

Ранее сообщалось, что народный артист РФ Григорий Лепс "послал" Галкина во время одного из своих концертов.

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