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1 час назад

СМИ рассказали об иске против Шнурова на 1,4 миллиона

Мария Иванова

«Комсомольская правда» рассказала, что в Арбитражный суд Москвы поступил иск на 1,4 миллиона рублей к музыканту Сергею Шнурову. По данным газеты, иск подал некий Александр Попов.

СМИ рассказали об иске против Шнурова на 1,4 миллиона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он потребовал взыскать со Шнурова один миллион 400 тысяч рублей в рамках «экономического спора по гражданским правоотношениям». Других деталей в суде не привели.

«КП» утверждает, что истец - фотограф, который ранее выиграл суд у одного из московских университетов.

По данным газеты, университет использовал два снимка Попова для обложки научного издания. Фотограф счел это нарушением авторских прав и подал иск, суд встал на его сторону и присудил ему 403 тысячи рублей (в иске шла речь о 603 тысячах).

Шнуров высказался по поводу эмиграции из России

Ранее иск к компаниям, связанным со Шнуровым, подала бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс. В иске на 19,5 миллиона рублей утверждалось, что певица не получает отчисления за использование песен, созданных в соавторстве с ней. Сообщалось, что речь идет о песнях «Патриотка», «Молитвенная», «Сумка», «Платье», «Плачу», «Экспонат» и других.

В итоге Хамовнический суд Москвы отказался удовлетворить ее исковые требования.

Шоу-бизнес,Алиса Вокс,Сергей Шнуров,Александр Попов,
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