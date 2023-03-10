Домработница Градского подралась с сотрудниками его театра из-за увольнения

Домработница Александра Градского Надежда Асмыкович попала в скандал из-за увольнения в театре артиста. Об этом сообщил художественный руководитель Градский Холла" Алексей Рыбников в беседе с ИА REGNUM.

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Асмыкович устроила драку в театре, когда пришла забирать свои документы. В результате одна из работниц театра обратилась в больницу с множественными ушибами, а у бывшей домработницы Градского диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб левого локтевого сустава.

Отмечается, что полиция проводит проверку по факту драки в заведении.