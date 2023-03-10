Домработница Градского подралась с сотрудниками его театра из-за увольнения

Домработница Александра Градского Надежда Асмыкович попала в скандал из-за увольнения в театре артиста. Об этом сообщил художественный руководитель Градский Холла" Алексей Рыбников в беседе с ИА REGNUM.
Асмыкович устроила драку в театре, когда пришла забирать свои документы. В результате одна из работниц театра обратилась в больницу с множественными ушибами, а у бывшей домработницы Градского диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб левого локтевого сустава.
Отмечается, что полиция проводит проверку по факту драки в заведении.
Ранее Асмыкович числилась в театре на должности инженера. Женщина стабильно получала заработную плату, но не приходила на работу. После смерти Градского у домработницы попросили приступить к своим обязанностям. Но, оказалось, что женщина ничего не понимает в данном деле. Асмыкович написала заявление об увольнении по собственному желанию. В марте сообщалось, что музыканты театра Градского заявили, что их "вынудили уволиться".