Адвокат оценил возможное наказание для рэпера Птахи за розыгрыш в ДНР

Розыгрыш рэпера Птахи (Давид Нуриев) с инсценировкой попадания под обстрел в Донбассе и дальнейшим исчезновением мог привлечь внимание Главной военной прокуратуры и стать основанием для проверки. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал адвокат Александр Карабанов.

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Он считает, что поведение Птахи может стать основанием «для проведения военной прокуратурой проверки на предмет установления обстоятельств».

В частности, в таких моментах, как форма ВС РФ, его местонахождение на момент снятия ролика и участвующие в этом люди.

«А также, могли ли они своими действиями мешать ВС РФ выполнять поставленные задачи», — отметил Карабанов.