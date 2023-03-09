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54 минуты назад

Адвокат Карабанов заявил, что Птаха своим розыгрышем мог привлечь внимание военной прокуратуры

Елена Прошина

Розыгрыш рэпера Птахи (Давид Нуриев) с инсценировкой попадания под обстрел в Донбассе и дальнейшим исчезновением мог привлечь внимание Главной военной прокуратуры и стать основанием для проверки. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал адвокат Александр Карабанов.

Адвокат оценил возможное наказание для рэпера Птахи за розыгрыш в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он считает, что поведение Птахи может стать основанием «для проведения военной прокуратурой проверки на предмет установления обстоятельств».

Появились подробности состояния попавшего под обстрел в ДНР рэпера Птахи

В частности, в таких моментах, как форма ВС РФ, его местонахождение на момент снятия ролика и участвующие в этом люди.

«А также, могли ли они своими действиями мешать ВС РФ выполнять поставленные задачи», — отметил Карабанов.

Адвокат назвал поведение рэпера «аморальным», поскольку он «играет на чувствах» поклонников. При этом он указал, что в самом розыгрыше нет состава преступления.

Шоу-бизнес,Александр Карабанов,Давид Нуриев,
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