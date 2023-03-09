Адвокат оценил возможное наказание для рэпера Птахи за розыгрыш в ДНР

Розыгрыш рэпера Птахи (Давид Нуриев) с инсценировкой попадания под обстрел в Донбассе и дальнейшим исчезновением мог привлечь внимание Главной военной прокуратуры и стать основанием для проверки. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал адвокат Александр Карабанов.
Он считает, что поведение Птахи может стать основанием «для проведения военной прокуратурой проверки на предмет установления обстоятельств».
В частности, в таких моментах, как форма ВС РФ, его местонахождение на момент снятия ролика и участвующие в этом люди.
«А также, могли ли они своими действиями мешать ВС РФ выполнять поставленные задачи», — отметил Карабанов.
Адвокат назвал поведение рэпера «аморальным», поскольку он «играет на чувствах» поклонников. При этом он указал, что в самом розыгрыше нет состава преступления.