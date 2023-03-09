Лерчек пообещала выплатить налоговой 300 миллионов

«По поводу того, что предъявляется нам в обвинениях скажу так: мы готовы погасить имеющуюся задолженность, потому что я и Артем ведем бизнес честно. За прошедшие три года оплатили налогов на 1,5 миллиарда рублей. Оплатим и эти, бывает», — сказала Лерчек.

Ранее в доме Чекалиных прошли обыски. Блогера обвинили в уклонении от налогов в особо крупном размере. По данным следствия, Лерчек с 2020 по 2022 годы заработала на фитнес-марафонах больше 150 миллионов рублей и должна была перейти с упрощенной на общую систему налогообложения, но не сделала этого, из-за чего оказалась должна налоговой более 311 миллионов рублей. Ей предъявили обвинение по статье об уклонении от уплаты налогов, а ее мужу — по статье о пособничестве в этом. Блогеру может грозить до шести лет лишения свободы.