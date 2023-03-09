В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
6 минут назад

Лерчек пообещала выплатить налоговой 300 миллионов

Елена Прошина

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), задолжавшая налоговой 300 миллионов рублей, пообещала все выплатить. Ее слова приводит StarHit.

Лерчек пообещала выплатить налоговой 300 миллионов
Фото: lerchek_group / ВКонтактеlerchek_group / ВКонтакте

«По поводу того, что предъявляется нам в обвинениях скажу так: мы готовы погасить имеющуюся задолженность, потому что я и Артем ведем бизнес честно. За прошедшие три года оплатили налогов на 1,5 миллиарда рублей. Оплатим и эти, бывает», — сказала Лерчек.

Она считает, что совершать ошибки «нормально для любого бизнеса», главное их признавать и сотрудничать.

Супруг блогера Чекалиной (Лерчек) заявил о готовности погасить долги

Ранее в доме Чекалиных прошли обыски. Блогера обвинили в уклонении от налогов в особо крупном размере. По данным следствия, Лерчек с 2020 по 2022 годы заработала на фитнес-марафонах больше 150 миллионов рублей и должна была перейти с упрощенной на общую систему налогообложения, но не сделала этого, из-за чего оказалась должна налоговой более 311 миллионов рублей. Ей предъявили обвинение по статье об уклонении от уплаты налогов, а ее мужу — по статье о пособничестве в этом. Блогеру может грозить до шести лет лишения свободы.

Шоу-бизнес,Валерия Чекалина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий