Борисова рассказала о «кокаиновых» вечеринках с Зеленским

«Должна сказать, что в 2011 я уже употребляла запрещенные вещества. И могу сказать, что и на этом шоу без употребления "веществ" не проходили ни выступления, ни репетиции концертов. Вообще могу сказать, что на Украине всегда употребляли много больше, чем у нас. Они типа как Европа, не стесняясь, и на съемках, и на вечеринках, и на корпоративах употребляли», — поделилась она.