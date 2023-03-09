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41 минуту назад

Борисова рассказала о «кокаиновых» вечеринках с Зеленским

Елена Прошина

Телеведущая Дана Борисова в беседе с «Московским комсомольцем» рассказала, что не раз пересекалась с тогда еще актером Владимиром Зеленским на вечеринках и съемках и везде был кокаин. Первая их подобная встреча произошла в 2005 году.

Борисова рассказала о «кокаиновых» вечеринках с Зеленским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тогда Борисову пригласили поработать ведущей в образе Снегурочки на новогодний корпоратив в загородной гостинице Львова. По ее словам, среди 70 гостей присутствовал и Зеленский. Телеведущая отметила, что до этого она никогда не употребляла наркотики и даже не знала, что «кокаин называют "белым снегом"».

«Один из людей Зеленского, ведущий вечера обратился ко мне: "А не желаете ли вы белого снега?" Я, как дура, на него уставилась, подумала, он предлагает на улицу выйти, в снежки поиграть, честное слово. И тогда они меня подводят к елке, под которой я увидела обычное ведро на пять-шесть литров, оно было полностью наполнено белым порошком», — рассказала Борисова.

Она заявила, что «это была самая страшная ночь» в ее жизни и больше она в Львов не возвращалась, но в Киеве выступала не раз. В частности, в 2011 году она приняла участие в шоу «Зiрка + Зiрка», где снова пересеклась с Зеленским. Все участники шоу жили в одном доме.

«Должна сказать, что в 2011 я уже употребляла запрещенные вещества. И могу сказать, что и на этом шоу без употребления "веществ" не проходили ни выступления, ни репетиции концертов. Вообще могу сказать, что на Украине всегда употребляли много больше, чем у нас. Они типа как Европа, не стесняясь, и на съемках, и на вечеринках, и на корпоративах употребляли», — поделилась она.

Борисова подчеркнула, что Зеленский употреблял кокаин вместе со всеми и до сих пор «не вылечился» от наркотической зависимости.

Шоу-бизнес,Владимир Зеленский,Дана Борисова,
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