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13 минут назад

Галанин высказался об уехавших из России артистах

Газета.Ru

Лидер группы "СерьГа" Сергей Галанин в беседе с "Российской газетой" высказался об уехавших из России артистах. По словам Галанина, он считает странным, когда человек бросает все и уезжает за границу.

Галанин высказался об уехавших из России артистах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"За птицей счастья? Я же не говорю, что мир вокруг меня в моей стране идеален. Речь совсем не о том", - говорит он.

Галанин уверен, что русскоговорящие звезды не могут быть солидарны с людьми, противостоящими русскому языку.

"Пели на русском, поете на русском, наверное, и дальше думаете петь. Как можно становиться в ряд с теми, кто сжигает книги на русском, сбрасывает памятники русским, даже запрещает в школах говорить на русском", - размышляет он.

Ранее певица Валерия призвала перестать "муссировать" новости об уехавших из России артистах.

Шоу-бизнес,Валерия,Сергей Галанин,
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