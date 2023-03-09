Галанин высказался об уехавших из России артистах

Лидер группы "СерьГа" Сергей Галанин в беседе с "Российской газетой" высказался об уехавших из России артистах. По словам Галанина, он считает странным, когда человек бросает все и уезжает за границу.
"За птицей счастья? Я же не говорю, что мир вокруг меня в моей стране идеален. Речь совсем не о том", - говорит он.
Галанин уверен, что русскоговорящие звезды не могут быть солидарны с людьми, противостоящими русскому языку.
"Пели на русском, поете на русском, наверное, и дальше думаете петь. Как можно становиться в ряд с теми, кто сжигает книги на русском, сбрасывает памятники русским, даже запрещает в школах говорить на русском", - размышляет он.
Ранее певица Валерия призвала перестать "муссировать" новости об уехавших из России артистах.