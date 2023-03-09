Появились подробности состояния попавшего под обстрел в ДНР рэпера Птахи

Попавший под обстрел в Донбассе рэпер Давид Нуриев, который известен под псевдонимом Птаха, не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе» со ссылкой на источники.

Отмечается, что телефон рэпера все еще выключен, но, по имеющимся данным, он не пострадал при обстреле и уже вернулся в Москву.

Нуриев находился в Донбассе с гуманитарной миссией. Он намеревался дать концерт и снять несколько сцен для нового клипа.