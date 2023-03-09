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27 минут назад

Появились подробности состояния попавшего под обстрел в ДНР рэпера Птахи

Елена Прошина

Попавший под обстрел в Донбассе рэпер Давид Нуриев, который известен под псевдонимом Птаха, не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе» со ссылкой на источники.

Отмечается, что телефон рэпера все еще выключен, но, по имеющимся данным, он не пострадал при обстреле и уже вернулся в Москву.

Нуриев находился в Донбассе с гуманитарной миссией. Он намеревался дать концерт и снять несколько сцен для нового клипа.

В ДНР сообщили, что рэпер Птаха попал под обстрел

Вчера, 8 марта, в интернете распространилось видео, на котором рэпер попал под обстрел. Птаха уронил телефон и с тех пор не выходил на связь.

Шоу-бизнес,Видео,Давид Нуриев,
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