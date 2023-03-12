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17 минут назад

Список самых красивых и талантливых сыновей российских звезд по мнению СМИ

Елена Прошина

«Комсомольская правда» рассказала о сыновьях российских знаменитостей, которые опровергают расхожее мнение об отдыхающей на детях гениев природе. В рейтинг газеты вошли внуки режиссера Никиты Михалкова и певицы Аллы Пугачевой.

Список самых красивых и талантливых сыновей российских звезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Филипп Газманов

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25-летний Филипп - сын экономиста Марины Муравьевой-Газмановой, пасынок певца Олега Газманова. Его родной отец - бывший главный бухгалтер «МММ» Вячеслав Мавроди, а Сергей Мавроди был его дядей.

«КП» подчеркивает, что к моменту рождения Филиппа его мать и отец были разведены, а из роддома его забирал именно Газманов.

Пасынок певца получал образование в России, Англии и Швейцарии, он играет в регби и ведет здоровый образ жизни. Благодаря внешним данным и физической форме он успел поработать моделью.

Андрей и Сергей Баковы

22-летний Андрей и 21-летний Сергей - сыновья актрисы Анны Михалковой и бизнесмена Альберта Бакова, внуки режиссера Никиты Михалкова.

В 2015-м они вместе сыграли в экспериментальном сериале Надежды Михалковой «Чурросы». Но актерами они не стали, Андрей занялся изучением экономики в МГУ, а Сергей поступил на режиссерский во ВГИК.

Арсений Шульгин

24-летний Арсений - сын певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина, пасынок продюсера Иосифа Пригожина.

В четыре года Арсений начал заниматься музыкой, а в 13 занял второе место в международном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик». Однако в 16 лет он решил, что хочет заниматься бизнесом. Арсений женат и воспитывает дочь.

Дени Байсаров

24-летний Дени - сын певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова, внук певицы Аллы Пугачевой.

Дени с отличием окончил школу, в 16 лет стал курсантом кадетского корпуса в Чечне, а затем отучился в Великобритании. Сейчас он занимается организацией мероприятий, мастер-классов и профессиональной фотографией.

Василий Рыбин

24-летний Василий - сын лидера группы «Дюна» Виктора Рыбина и певицы Натальи Сенчуковой.

Василий с детства занимался карате (КП отмечает, что его отец обладатель пятого дана), а затем увлекся кроссфитом и работал моделью для рекламы спортивных брендов.

Соцсети

Василий отучился на театрального режиссера в Московском государственном институте культуры, также он играет на ударных и поет в рок-группе KODI. В 2022 году он женился.

Григорий Верник

23-летний Григорий - сын актера Игоря Верника и журналистки Марии Казаковой.

Григорий окончил музыкальную школу по классу фортепиано, поступил в Школу-студию МХАТ, сыграл в сериалах «Мажор», «Фандорин. Азазель», играет в спектакле «Кентервильское привидение» Театра на Малой Бронной.

«КП» отмечает, что Григорий, обладатель «фирменной улыбки» Верников, встречается со своей однокурсницей.

Шоу-бизнес,Василий Рыбин,Дени Байсаров,Филипп Газманов,Арсений Шульгин,Григорий Верник,Наталья Сенчукова,Виктор Рыбин,Олег Газманов,Валерия,Мария Казакова,Сергей Мавроди,Александр Шульгин,Руслан Байсаров,Альберт Баков,Иосиф Пригожин,Анна Михалкова,Надежда Михалкова,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,Игорь Верник,Никита Михалков,МГУ,
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