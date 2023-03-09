PR-директор Птахи заявила о потере с ним связи после обстрела в ДНР

Рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) не выходил на связь после сообщений об обстреле в прифронтовой зоне Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС рассказала PR-директор исполнителя Марина Евстифеева.

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«Да, он [Нуриев] действительно ездил в Донецк. На связь он не выходил, телефон отключен. Дозвониться до него невозможно», — сказала представитель музыканта.

Ранее спутник Птахи Андрей 3022 прислал одной из организаторов поездки короткое видео, на котором видно Птаху в бронежилете и каске.