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1 час назад

Певица Валерия призвала перестать "муссировать" новости об уехавших из России артистах

Газета.Ru

Певица Валерия в беседе с Teleprogramma.pro не стала критиковать уехавших из России артистов.

Валерия призвала перестать "муссировать" новости об уехавших артистах
Фото: Личный архив ВалерииЛичный архив Валерии

Исполнительница утверждает, что у каждого есть право выбора.

«Уехали и уехали! Зачем лишний раз муссировать эту тему? Я не думаю, что журналисты вообще должны это делать. Это наше внутреннее дело, а все остальные только потешаются, когда мы начинаем линчевать своих», — считает она.

Валерия объяснила, что «все и так все понимают и делают правильные выводы». Певица заявила, что недоброжелателям выгодно, что знаменитости критикуют друг друга в публичном пространстве.

Шоу-бизнес,Валерия,
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