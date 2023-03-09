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19 минут назад

Автор хитов Алсу и Кобзона Аркадий Хоралов попал в больницу с нервным срывом

Газета.Ru

Автор песен и композитор Аркадий Хоралов оказался в затруднительной ситуации. Об этом в беседе с kp.ru рассказала певица Лолита Милявская.

Автор хитов Алсу и Кобзона попал в больницу с нервным срывом
Фото: Аркадий Хоралов/YouTubeАркадий Хоралов/YouTube

«Он может стать бомжом. Аркашу выгоняют из квартиры. Двадцать лет назад он купил у известного банкира квартиру в Москве. Деньги выплатил, а банкира посадили», — объяснила Лолита. По словам артистки, после многочисленных судов за недвижимость кредиторы могут выселить Хоралова.

Сам композитор сейчас находится в больнице с нервным срывом. «В ноябре 2022 года Московский городской суд отказал мне в апелляционной жалобе. Кроме того, во второй кассационный суд общей юрисдикции была подана кассационная жалоба, в принятии которой мне тоже отказали», — рассказал он. По словам Хоралова, Лолита и Лев Лещенко помогают его семье.

Аркадий Хоралов писал песни для таких артистов, как Алсу, «Премьер-Министр», Таисия Повалий, Иосиф Кобзон и Любовь Успенская.

Шоу-бизнес,Аркадий Хоралов,Любовь Успенская,Таисия Повалий,Лолита Милявская,Лев Лещенко,Иосиф Кобзон,Мосгорсуд,
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