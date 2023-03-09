Спиркина пожаловалась на мстительность племянника Михалкова

Актриса Ольга Спиркина в беседе с Prozvezd.info прокомментировала иск, который подал против нее бывший муж Дмитрий Кончаловский.
«Я в ужасе от того, что с Митей происходит! Кончаловский взял себе в адвокаты моего злейшего врага», — утверждает Спиркина.
Артистка заявила, что экс-супруг игнорирует ее попытки поговорить. По ее словам, Кончаловский заблокировал Спиркину в телефоне.
Актриса уверена: во время брака с племянником Никиты Михалкова она проявила себя как любящая жена.
«Дмитрий должен быть счастливым и добрым мужчиной, а он мне мстит! И я, честно, не понимаю за что!» — удивляется она.
Спиркина пообещала опубликовать видеоролик в ответ на «объединение с ее врагами», на котором Кончаловский позирует в нетрезвом виде.
Ранее сообщалось, что бывший супруг Ольги Спиркиной Дмитрий Кончаловский подал в суд на актрису. Племянник Никиты Михалкова утверждает, что экс-жена незаконно продала совместно нажитый автомобиль Mercedes.