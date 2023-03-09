Спиркина пожаловалась на мстительность племянника Михалкова

Актриса Ольга Спиркина в беседе с Prozvezd.info прокомментировала иск, который подал против нее бывший муж Дмитрий Кончаловский.

Фото: Ольга Спиркина/VK Ольга Спиркина/VK

«Я в ужасе от того, что с Митей происходит! Кончаловский взял себе в адвокаты моего злейшего врага», — утверждает Спиркина.

Артистка заявила, что экс-супруг игнорирует ее попытки поговорить. По ее словам, Кончаловский заблокировал Спиркину в телефоне.

Актриса уверена: во время брака с племянником Никиты Михалкова она проявила себя как любящая жена.

«Дмитрий должен быть счастливым и добрым мужчиной, а он мне мстит! И я, честно, не понимаю за что!» — удивляется она.

Спиркина пообещала опубликовать видеоролик в ответ на «объединение с ее врагами», на котором Кончаловский позирует в нетрезвом виде.