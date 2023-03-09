Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев появился на Первом канале спустя некоторое время после перерыва. Он стал ведущим праздничного эпизода шоу «Две звезды. Отцы и дети».

Выпуск программы был посвящен Международному женскому дню. На сцену вышли артисты со своими детьми, в том числе Наташа Королева, Лариса Долина и Олег Газманов. Соведущей Нагиева стала Жанна Бадоева («Орел и решка»).