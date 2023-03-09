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43 минуты назад

Дмитрий Нагиев вернулся в эфир Первого канала в шоу "Две звезды"

Газета.Ruиещё 1

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев появился на Первом канале спустя некоторое время после перерыва. Он стал ведущим праздничного эпизода шоу «Две звезды. Отцы и дети».

Выпуск программы был посвящен Международному женскому дню. На сцену вышли артисты со своими детьми, в том числе Наташа Королева, Лариса Долина и Олег Газманов. Соведущей Нагиева стала Жанна Бадоева («Орел и решка»).

Дмитрий Нагиев отказался от участия в нескольких проектах, в том числе и программах Первого канала. Актер был ведущим шоу «Голос», однако в версии «60+» его заменила Лариса Гузеева, а детский «Голос» ведет Яна Чурикова.

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