Ивлеева раскрыла причины конфликта с Айзой

Блогер Настя Ивлеева с 2020 года не общается с Айзой Ай, бывшей супругой рэпера Гуфа. Во время YouTube-шоу «Контакты» звезда соцсетей раскрыла причины конфликта.

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По словам Ивлеевой, все началось из-за неосторожно сказанных слов. После этого блогер вместе с подругой Юлией Коваль поехала к Айзе извиняться, однако ее усилия не оценили должным образом.

— Мы приехали к ней извиняться с цветами! И нам не понравилось, что она как будто бы не прониклась этим нашим поступком. Мы как дети, ты знаешь, мне тридцать лет, я - взрослая баба – приезжаю извиняться перед Айзой за какую-то фигню с цветами, — рассказала Ивлеева, чьи слова приводит Teleprogramma.pro.

По словам Ивлеевой, после этого общение между звездами закончилось.

В ноябре 2022 года мама шоумена Александра Реввы Любовь Рачеева рассказала об отношениях со звездным сыном. По словам женщины, шоумен редко звонит ей и практически не интересуется ее здоровьем.