Тимати откроет именной картинг в Подмосковье

Именной картинг рэпера Тимати Timati Karting откроется в субботу, 11 марта, в Подмосковье. Об этом говорится на официальной странице Timati Karting во «ВКонтакте».

Фото: мослента мослента

«11 марта пройдет торжественное открытие самого большого электрокартодрома в Москве в "Мега Белая Дача"», — сказано в публикации.

На официальном сайте Timati Karting указано, что гости могут прокатиться на многоуровневой трассе длинной 620 метров, оформленной в постапокалиптичном дизайне.