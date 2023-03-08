Продюсер прокомментировал работу Баскова на телевидении

Николая Баскова все чаще можно увидеть в том или ином телевизионном проекте. Поклонники даже упрекают певца в том, что он мало выступает с концертами.
Однако продюсер Дмитрий Ашуров в беседе с порталом blitz.plus сказал, что Басков прекрасно справляется с ролью телеведущего. И в этом Ашуров видит лишь положительные стороны.
«У Баскова уже такое высокое положение на эстраде, что он должен приезжать на гастроли в города редко, но метко, то есть с большими шоу. А так как они устраиваются нечасто, то приходится забивать время работой в роли ведущего. Обычно его приглашают и как певца, и как шоумена. По заработкам это примерно одинаково получается», - объяснил продюсер.
В пресс-службе телеканала «Россия» сообщили, что премьера нового шоу «Моя Мелодия» состоится 17 марта. Ведущим шоу станет певец Николай Басков. Героям программы будут включать «тайную песню», которая когда-то сыграла определенную роль в их жизни.