Продюсер прокомментировал работу Баскова на телевидении

«У Баскова уже такое высокое положение на эстраде, что он должен приезжать на гастроли в города редко, но метко, то есть с большими шоу. А так как они устраиваются нечасто, то приходится забивать время работой в роли ведущего. Обычно его приглашают и как певца, и как шоумена. По заработкам это примерно одинаково получается», - объяснил продюсер.