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1 час назад

Дочь Укупника рассказала, что певец не интересуется своими внуками

Ирина Лебедева

Аркадий Укупник, которому недавно исполнилось 70 лет, женился трижды. Сейчас все внимание его отдано третьей по счету молодой супруге и 11-летней дочери Софии.

Дочь Укупника рассказала, что певец не интересуется своими внуками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он практически не общается с детьми от первых браков и не интересуется внуками. Его дочь Юнна рассказала журналистам «Комсомольской Правды», что у нее три года назад родилась девочка, но отец малышку даже не видел.

«Я не могу сказать, какой он дедушка, потому что с моей дочерью он не знаком. В марте ей будет три года. У нас просто есть свои нюансы в общении. Последний раз мы с отцом виделись около года назад. Решали имущественно-квартирные вопросы. С его дочерью Софией я тоже не общаюсь, к сожалению, - призналась Юнна.

Ранее российский музыкант Аркадий Укупник отреагировал на распространившиеся в прессе слухи о том, что он якобы решил продать свою квартиру в Латвии. По его словам, информация не соответствует действительности.

Шоу-бизнес,Аркадий Укупник,
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