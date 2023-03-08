Дочь Укупника рассказала, что певец не интересуется своими внуками

«Я не могу сказать, какой он дедушка, потому что с моей дочерью он не знаком. В марте ей будет три года. У нас просто есть свои нюансы в общении. Последний раз мы с отцом виделись около года назад. Решали имущественно-квартирные вопросы. С его дочерью Софией я тоже не общаюсь, к сожалению, - призналась Юнна.