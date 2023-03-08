Дочь Укупника рассказала, что певец не интересуется своими внуками

Аркадий Укупник, которому недавно исполнилось 70 лет, женился трижды. Сейчас все внимание его отдано третьей по счету молодой супруге и 11-летней дочери Софии.
Он практически не общается с детьми от первых браков и не интересуется внуками. Его дочь Юнна рассказала журналистам «Комсомольской Правды», что у нее три года назад родилась девочка, но отец малышку даже не видел.
«Я не могу сказать, какой он дедушка, потому что с моей дочерью он не знаком. В марте ей будет три года. У нас просто есть свои нюансы в общении. Последний раз мы с отцом виделись около года назад. Решали имущественно-квартирные вопросы. С его дочерью Софией я тоже не общаюсь, к сожалению, - призналась Юнна.
Ранее российский музыкант Аркадий Укупник отреагировал на распространившиеся в прессе слухи о том, что он якобы решил продать свою квартиру в Латвии. По его словам, информация не соответствует действительности.