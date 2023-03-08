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26 минут назад

Джиган сфотографировался с детьми у себя дома

Ирина Лебедева

Поклонники семьи Самойловой и Джигана обратили внимание на то, что рэпер выложил в микроблоге свою фотографию с детьми в домашней обстановке. Отсюда они сделали вывод, что Джиган все-таки вымолил прощение у супруги и ему разрешили вернуться домой.

Джиган сфотографировался с детьми у себя дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Возможно это связано еще и с тем, что в СМИ и социальных сетях появились слухи о том, что бизнес Оксаны Самойловой может быть подвергнут проверке по примеру блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Чекалину обвиняют в неуплате 300 миллионов налогов и в отношении ее и ее супруга возбуждено уголовное дело, - пишут 7days.ru

Поклонники предполагают, что это была пиар-история пары и она завершилась. Напомним, в 2020 году уже было нечто подобное. Джиган попал в клинику и дело было близко к разводу. Позже Самойлова все-таки смогла простить мужа. Оксана уточнила, что сохраняет семью ради детей, которые тяжело переживают размолвку родителей.

Сейчас Джигана обвиняют в том, что они затеяли историю с очередным расставанием ради продвижения нового альбома рэпера.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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