Джиган сфотографировался с детьми у себя дома

Поклонники семьи Самойловой и Джигана обратили внимание на то, что рэпер выложил в микроблоге свою фотографию с детьми в домашней обстановке. Отсюда они сделали вывод, что Джиган все-таки вымолил прощение у супруги и ему разрешили вернуться домой.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Возможно это связано еще и с тем, что в СМИ и социальных сетях появились слухи о том, что бизнес Оксаны Самойловой может быть подвергнут проверке по примеру блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Чекалину обвиняют в неуплате 300 миллионов налогов и в отношении ее и ее супруга возбуждено уголовное дело, - пишут 7days.ru

Поклонники предполагают, что это была пиар-история пары и она завершилась. Напомним, в 2020 году уже было нечто подобное. Джиган попал в клинику и дело было близко к разводу. Позже Самойлова все-таки смогла простить мужа. Оксана уточнила, что сохраняет семью ради детей, которые тяжело переживают размолвку родителей.