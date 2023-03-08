В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
47 минут назад

Ковер из автомобиля Пугачевой выставили на продажу за сотни тысяч рублей

Мослента

Ковер из автомобиля Lincoln певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Филиппа Киркорова выставили на продажу на популярном классифайде.

Ковер из автомобиля Пугачевой выставили на продажу за сотни тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продавец запросил за принадлежавшую звезде вещь 850 тысяч рублей.

«Есть документ, подтверждающий подлинность», — указал он в объявлении.

avito

Черный ковер с надписью «Алла + Филипп» можно забрать в районе станции метро «Косино» в Москве.

Ранее в Москве появилось объявление о продаже обломков Челябинского метеорита. В зависимости от размера лоты предложили приобрести за 15-50 тысяч рублей.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий