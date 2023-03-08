Ковер из автомобиля Пугачевой выставили на продажу за сотни тысяч рублей

Ковер из автомобиля Lincoln певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Филиппа Киркорова выставили на продажу на популярном классифайде.
Продавец запросил за принадлежавшую звезде вещь 850 тысяч рублей.
«Есть документ, подтверждающий подлинность», — указал он в объявлении.
Черный ковер с надписью «Алла + Филипп» можно забрать в районе станции метро «Косино» в Москве.
Ранее в Москве появилось объявление о продаже обломков Челябинского метеорита. В зависимости от размера лоты предложили приобрести за 15-50 тысяч рублей.