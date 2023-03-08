Боня пожаловалась на обострение хронической болезни

Виктория Боня на своей страничке в социальной сети пожаловалась на неприятности. У экс-участницы скандальной телестройки обострилась аллергия. Виктория чихает, у нее насморк и слезятся глаза, - рассказывает портал vokrug.tv.
«Проснулась отекшая с забитым носом, у меня аллергия на пыль! Потому что моя домработница забила на это дело… Но опять же, это значит, что организму нужно очищение… может снова сделать месяц сыроедения???» - спросила она у подписчиков.
Боня увлечена нетрадиционной медициной. Ведущая практикует медитации и общается с шаманами. На регулярной основе она употребляет напиток из кактуса, который стимулирует нервную систему и является запрещенным веществом на территории многих стран. При этом Виктория убеждена в пользе подобных практик и призывает поклонников следовать ее примеру.
Ранее блогер и телеведущая Виктория Боня попросила прощения у певицы Славы за то, что заподозрила ее в алкоголизме. Боня обратилась к Славе в социальных сетях.