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1 час назад

Боня пожаловалась на обострение хронической болезни

Ирина Лебедева

Виктория Боня на своей страничке в социальной сети пожаловалась на неприятности. У экс-участницы скандальной телестройки обострилась аллергия. Виктория чихает, у нее насморк и слезятся глаза, - рассказывает портал vokrug.tv.

Боня пожаловалась на обострение хронической болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Проснулась отекшая с забитым носом, у меня аллергия на пыль! Потому что моя домработница забила на это дело… Но опять же, это значит, что организму нужно очищение… может снова сделать месяц сыроедения???» - спросила она у подписчиков.

Боня увлечена нетрадиционной медициной. Ведущая практикует медитации и общается с шаманами. На регулярной основе она употребляет напиток из кактуса, который стимулирует нервную систему и является запрещенным веществом на территории многих стран. При этом Виктория убеждена в пользе подобных практик и призывает поклонников следовать ее примеру.

Ранее блогер и телеведущая Виктория Боня попросила прощения у певицы Славы за то, что заподозрила ее в алкоголизме. Боня обратилась к Славе в социальных сетях.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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