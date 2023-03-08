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16 минут назад

Коллеги раскрыли правду о возлюбленной Лепса

Ирина Лебедева

В декабре 2021 года супруга Григория Лепса Анна Шаплыкова подала на развод. Пара была вместе более 20 лет и у них трое общих детей. . Лепс пытался помириться с женой, но она настояла на разводе.

Коллеги раскрыли правду о возлюбленной Лепса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Скандалов при разделе имущества не было, певец отдал бывшей супруге и детям квартиру в центре Москвы и загородный дом. Сам же поселился в своей студии.

Лепс неоднократно публично заявлял, что Анна и дети остаются его семьей и винил себя в распаде семьи.

Но на недавнем сборном концерте певец сообщил журналистам, что уже не одинок, - информирует «Комсомольская Правда».

«Любовь - такая штука, она приходит сама по себе. И уходит сама по себе. Я уже старый, но есть одна женщина... Очень хорошая женщина, очень красивая женщина, я ей предан, я ею восхищаюсь, она настоящая женщина. Немножко моложе меня, так, лет на 30», - заявил Лепс.

Впрочем, опрошенные журналистами друзья и коллеги исполнителя рассказали, что серьезных отношений у Лепса с 26-летней Елизаветой Ридель нет. Они действительно знакомы уже несколько лет, и их роман начался еще тогда, когда Григорий был женат.

Коллеги утверждают, что она всего лишь одна из многих молодых красоток, которые всегда окружали Лепса.

«Таких Елизавет у Гриши много. Думаю, Лепс просто хочет привлечь внимание бывшей жены. Вокруг него всегда крутилось много красивых женщин, но он был однолюбом. И я уверен, что в конце концов они с Анной снова будут жить под одной крышей. Ну посмотрите на его бывшую жену? Она, мама троих детей, в 50 лет выглядит как фотомодель!» - уверяет продюсер и руководитель компании «РУ-Концерт» Евгений Морозов.

Певец Григорий Лепс в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ признался, что продолжает видеться с бывшей женой Анной Шаплыковой после развода. Лепс участвует в воспитании детей и помогает экс-супруге финансово, считая развод с Шаплыковой одной из своих главных ошибок.

Шоу-бизнес,Евгений Морозов,Григорий Лепс,
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