Волочкова продемонстрировала шпагат в подмосковной бане

Фотографию из подмосковной бани опубликовала балерина и певица Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Артистка продемонстрировала подписчикам свой шпаг.