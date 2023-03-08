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27 минут назад

Волочкова продемонстрировала шпагат в подмосковной бане

Мослента

Фотографию из подмосковной бани опубликовала балерина и певица Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Артистка продемонстрировала подписчикам свой шпаг.

Волочкова продемонстрировала шпагат в подмосковной бане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Побывала в фантастической бане в Одинцово. Отдохнула душой и телом», — подписала снимок Волочкова.

соцсети

В кадре она прикрывает интимные места хвойным веником.

«Опять раскорячилась», «Все по кругу: концерт, попойка, похмелье, баня, мужики, шпагат», «Опять шпагат. Ну неужели нельзя просто фото снять?», — возмутились в комментариях пользователи сети.

Ранее Волочкова опубликовала видео из ванной комнаты с золотым унитазом. Уборная оказалась приятельницы балерины, блогерши Татьяны Тузовой.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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