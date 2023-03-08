Омаров позвал замуж подругу в день рождения бывшей жены

Курбан Омаров сделал предложение своей нынешней возлюбленной в день рождения бывшей супруги Ксении Бородиной. Об этом он сам рассказал в социальных сетях, поделившись кадрами события.
«Пацаны, я это сделал! Сам в шоке. Если любовь, ребят, то только такая», – заявил экс-муж телеведущей.
С Курбаном Ксения Бородина развелась два года назад. Как сообщала сама телеведущая, ей надоело прощать измены мужа. После развода Ксения не раз упрекала Омарова в том, что он не общается с их общей дочерью, - пишет ФАН.
В социальных сетях многие высказывают мнение, что Омаров специально пытается привлечь внимание к своей персоне и заодно покрасоваться перед бывшей женой.
Сама Ксения сейчас отмечает 40-летие в кругу друзей в Сочи на курорте Роза Хутор.
Бывший супруг Ксении Бородиной, Курбан Омаров, ранее столкнулся с резкой критикой в социальных сетях. Дело в том, что он в этом году решил отказаться от публичного поздравления дочери. В то время, как Теона разбирала кучу подарков от своей звездной матери, отец девочки оставался в стороне от событий.
Могло показаться, что он был занят, но фанатов смутил тот факт, что Курбан нашел время на запись совместных видео со своей новой возлюбленной, проигнорировав праздник дочери.