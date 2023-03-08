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1 час назад

Омаров позвал замуж подругу в день рождения бывшей жены

Ирина Лебедева

Курбан Омаров сделал предложение своей нынешней возлюбленной в день рождения бывшей супруги Ксении Бородиной. Об этом он сам рассказал в социальных сетях, поделившись кадрами события.

Омаров позвал замуж подругу в день рождения бывшей жены
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Пацаны, я это сделал! Сам в шоке. Если любовь, ребят, то только такая», – заявил экс-муж телеведущей.

С Курбаном Ксения Бородина развелась два года назад. Как сообщала сама телеведущая, ей надоело прощать измены мужа. После развода Ксения не раз упрекала Омарова в том, что он не общается с их общей дочерью, - пишет ФАН.

В социальных сетях многие высказывают мнение, что Омаров специально пытается привлечь внимание к своей персоне и заодно покрасоваться перед бывшей женой.

Сама Ксения сейчас отмечает 40-летие в кругу друзей в Сочи на курорте Роза Хутор.

Бывший супруг Ксении Бородиной, Курбан Омаров, ранее столкнулся с резкой критикой в социальных сетях. Дело в том, что он в этом году решил отказаться от публичного поздравления дочери. В то время, как Теона разбирала кучу подарков от своей звездной матери, отец девочки оставался в стороне от событий.

Могло показаться, что он был занят, но фанатов смутил тот факт, что Курбан нашел время на запись совместных видео со своей новой возлюбленной, проигнорировав праздник дочери.

Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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