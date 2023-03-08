Бабкина сменила работу

Надежда Бабкина ушла из программы «Модный приговор» и рассталась с Первым каналом. Теперь звезда будет вести программу «Модный vs Народный» на НТВ. Соведущим станет стилист Влад Лисовец.
Шоу «Модный приговор» убрали из эфира после старта спецоперации по спасению Донбасса. Тогда руководство Первого канала переключилось на общественно-политические проекты.
Позднее историк моды, ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев позволил себе негативные высказывания о СВО. Бабкина же четко придерживается патриотической позиции, - пишет издание absatz.media.
Александр Васильев не осудил Бабкину, сменившую работу.
«Мне жаль, что Надежда Георгиевна ушла на другой канал. Но я ее понимаю, потому что она хочет работать, хочет быть на виду. У нее очень большая ответственность: театр, коллектив. Я ее понимаю, поэтому зла никакого не держу», — отметил телеведущий.
В феврале Канада ввела новые санкции в отношении 38 физических и 16 юридических лиц из РФ. Решение Оттавы прокомментировала народная артистка России Надежда Бабкина, которая также попала под ограничения. Введение санкций говорит о бессилии Канады, которая, как и остальные страны Запада, лишь пытается бороться со всем русским. Однако подобная агрессия на РФ, отметила артистка, ведет в пропасть.