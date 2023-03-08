Бабкина сменила работу

Надежда Бабкина ушла из программы «Модный приговор» и рассталась с Первым каналом . Теперь звезда будет вести программу «Модный vs Народный» на НТВ. Соведущим станет стилист Влад Лисовец .

«Мне жаль, что Надежда Георгиевна ушла на другой канал. Но я ее понимаю, потому что она хочет работать, хочет быть на виду. У нее очень большая ответственность: театр, коллектив. Я ее понимаю, поэтому зла никакого не держу», — отметил телеведущий.

В феврале Канада ввела новые санкции в отношении 38 физических и 16 юридических лиц из РФ. Решение Оттавы прокомментировала народная артистка России Надежда Бабкина, которая также попала под ограничения. Введение санкций говорит о бессилии Канады, которая, как и остальные страны Запада, лишь пытается бороться со всем русским. Однако подобная агрессия на РФ, отметила артистка, ведет в пропасть.