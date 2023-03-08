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40 минут назад

Бабкина сменила работу

Ирина Лебедева

Надежда Бабкина ушла из программы «Модный приговор» и рассталась с Первым каналом. Теперь звезда будет вести программу «Модный vs Народный» на НТВ. Соведущим станет стилист Влад Лисовец.

Бабкина сменила работу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шоу «Модный приговор» убрали из эфира после старта спецоперации по спасению Донбасса. Тогда руководство Первого канала переключилось на общественно-политические проекты.

Позднее историк моды, ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев позволил себе негативные высказывания о СВО. Бабкина же четко придерживается патриотической позиции, - пишет издание absatz.media.

Александр Васильев не осудил Бабкину, сменившую работу.

«Мне жаль, что Надежда Георгиевна ушла на другой канал. Но я ее понимаю, потому что она хочет работать, хочет быть на виду. У нее очень большая ответственность: театр, коллектив. Я ее понимаю, поэтому зла никакого не держу», — отметил телеведущий.

В феврале Канада ввела новые санкции в отношении 38 физических и 16 юридических лиц из РФ. Решение Оттавы прокомментировала народная артистка России Надежда Бабкина, которая также попала под ограничения. Введение санкций говорит о бессилии Канады, которая, как и остальные страны Запада, лишь пытается бороться со всем русским. Однако подобная агрессия на РФ, отметила артистка, ведет в пропасть.

Шоу-бизнес,Надежда Бабкина,Александр Васильев,Влад Лисовец,Первый канал,
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