Бледанс сообщила, куда улетела вместе с сыном

Эвелина Бледанс вместе с младшим сыном Семеном улетела из России. Телеведущая со своим особенным ребенком отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах.
«В Дубае сейчас столько всего интересного! И далеко не только пляжный отдых…Нам здесь очень нравится», — написала она с социальной сети.
Семен родился 1 апреля 2012 года. Диагноз мальчика был известен Эвелине и ее супругу продюсеру Александру Семину, но родители отказались избавляться от ребенка. Бледанс и Семин развелись в 2017 году, но поддерживают дружеские отношения и вместе выходят в свет с ребенком, - пишет moslenta.
У Эвелины двое детей. Своего старшего сына она родила 5 июля 1994 года от бизнесмена по имени Дмитрий. В 2012 году Николай улетел в Израиль к отцу, где и остался.
Ранее актриса Эвелина Бледанс рассказала, насколько ее затронули санкции Украины. По словам звезды, она спокойно продолжает заниматься творчеством. Как пояснила Бледанс, ее профессиональная деятельность абсолютно не пострадала от ограничений со стороны украинских властей.