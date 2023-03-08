Бледанс сообщила, куда улетела вместе с сыном

Эвелина Бледанс вместе с младшим сыном Семеном улетела из России. Телеведущая со своим особенным ребенком отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах.

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«В Дубае сейчас столько всего интересного! И далеко не только пляжный отдых…Нам здесь очень нравится», — написала она с социальной сети.

Семен родился 1 апреля 2012 года. Диагноз мальчика был известен Эвелине и ее супругу продюсеру Александру Семину, но родители отказались избавляться от ребенка. Бледанс и Семин развелись в 2017 году, но поддерживают дружеские отношения и вместе выходят в свет с ребенком, - пишет moslenta.

У Эвелины двое детей. Своего старшего сына она родила 5 июля 1994 года от бизнесмена по имени Дмитрий. В 2012 году Николай улетел в Израиль к отцу, где и остался.