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1 час назад

Муцениеце снялась обнаженной для кабаре-шоу, где сыграет главную роль

WomanHit.ru

Агата Муцениеце получила главную роль в эротическом кабаре-шоу театра Crave, заменив предыдущую солистку Екатерину Варнаву. Звезда поспешила разжечь интерес будущих зрителей откровенными снимками в социальных сетях. Агата предстала на фото в полностью обнаженном виде, чем приятно удивила поклонников, разглядевших шикарную фигуру артистки.

Муцениеце снялась обнаженной для кабаре-шоу
Фото: СОЦСЕТИСОЦСЕТИ
СОЦСЕТИ

Напомним, что шоу «Абсолютно нага» придумала и воплотила в жизнь Екатерина Варнава в 2021 году. Помимо искрометных шуток артистки, в финале шоу она выходила к гостям топлес. По неизвестным причинам, Варнава покинула проект, а недавно стало известно о ее замене на Муцениеце.

Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,Екатерина Варнава,
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