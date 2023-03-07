Муцениеце снялась обнаженной для кабаре-шоу

Агата Муцениеце получила главную роль в эротическом кабаре-шоу театра Crave, заменив предыдущую солистку Екатерину Варнаву . Звезда поспешила разжечь интерес будущих зрителей откровенными снимками в социальных сетях. Агата предстала на фото в полностью обнаженном виде, чем приятно удивила поклонников, разглядевших шикарную фигуру артистки.

Напомним, что шоу «Абсолютно нага» придумала и воплотила в жизнь Екатерина Варнава в 2021 году. Помимо искрометных шуток артистки, в финале шоу она выходила к гостям топлес. По неизвестным причинам, Варнава покинула проект, а недавно стало известно о ее замене на Муцениеце.