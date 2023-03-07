Васильев заявил, что "Модный приговор" очень скоро вернется в эфир

Историк моды, телеведущий Александр Васильев заявил, что программа «Модный приговор» вернется в эфир Первого канала в ближайшее время. Его цитирует РИА Новости.

Фото: Первый канал Первый канал

Когда именно состоится возвращение шоу в эфир после паузы, он не уточнил. «Наверняка, и мы все ждем этого», — сказал он.

Шоумен заверил, что останется ведущим «Модного приговор», но подробности раскрывать не стал, назвав это «служебной тайной». «Я думаю, что это будет очень скоро, и я уверен, что все произойдет», — резюмировал он.

«Модный приговор» выходил в эфир 30 июля 2007 года по 3 марта 2022 года. В разное время проект вели модельеры Вячеслав Зайцев, Александр Васильев, Валентин Юдашкин, Денис Симачев и др.