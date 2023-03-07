Авторы популярного YouTube-шоу назвали самого сложного гостя

Авторы популярного шоу «Вписка» Николай Редькин и Василий Трунов назвали российского рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) самым сложным гостем. В интервью для YouTube-канала STUDIO 21 они рассказали, что артист пришел на съемки интервью нетрезвым.

Фото: Кадр: ВПИСКА / YouTube Кадр: ВПИСКА / YouTube

«Прозвучит банально, но Паша Техник. В силу своей неуловимости, малоконтролируемости и неуязвимости», — ответил Редькин на вопрос о том, кто был самым сложным гостем проекта «Вписка».

По его словам, рэпер пришел на интервью «изрядно подшофе». Трунов согласился с коллегой и добавил, что тогда съемку пришлось перенести.

Спустя некоторое время интервьюеры снова связались с Техником и попросили его приехать на интервью трезвым.

«Я списался с ним в день съемок, он сказал, что трезвый. Но потом в какой-то момент он пропал: его не было несколько часов на связи, я узнал, где он, нашел его каких-то друзей. Они сказали, что Пашок начал чуть-чуть пить, но все нормально», — рассказал Трунов.

В итоге, как отметили авторы шоу, Техника снова привезли на съемки нетрезвым.

«Я помогал поднимать Пашу по лестнице, потому что сам он шел неуверенной походкой, назовем это так», — вспомнил Трунов.

При этом он добавил, что выпуск получился интересным.

Ранее авторы «Вписки» назвали интервью с исполнителями Мальбэком (настоящее имя — Роман Варнин) и Сюзанной Варниной самым напряженным.