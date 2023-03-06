StarHit: из театра Градского выживают его музыкантов

Музыканты камерного оркестра театра «Градский Холл» после смерти певца Александра Градского стали неугодны новому руководству учреждения во главе с композитором Алексеем Рыбниковым. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на самих артистов.

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По их словам, на днях Рыбников объявил конкурс в оркестр на живые места, в итоге заменив всю струнную группу в количестве десяти человек. После этого инспектор оркестра, назначенный новым главой театра, начал вызывать музыкантов вечером на работу, когда никаких репетиций запланировано не было.

«Делалось это для того, чтобы поставить нам прогулы и вынудить уволиться. Почему не объявили музыкантам оркестра лично о новых планах? Наверное, из-за трусости», — считают представители оркестра.