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49 минут назад

StarHit: из театра Градского выживают его музыкантов

Елена Прошина

Музыканты камерного оркестра театра «Градский Холл» после смерти певца Александра Градского стали неугодны новому руководству учреждения во главе с композитором Алексеем Рыбниковым. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на самих артистов.

StarHit: из театра Градского выживают его музыкантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их словам, на днях Рыбников объявил конкурс в оркестр на живые места, в итоге заменив всю струнную группу в количестве десяти человек. После этого инспектор оркестра, назначенный новым главой театра, начал вызывать музыкантов вечером на работу, когда никаких репетиций запланировано не было.

«Делалось это для того, чтобы поставить нам прогулы и вынудить уволиться. Почему не объявили музыкантам оркестра лично о новых планах? Наверное, из-за трусости», — считают представители оркестра.

Также, по их словам, при расчете все музыканты остались без надбавок. Действия нового руководства привели к тому, что весь камерный оркестр принял решение покинуть театр «одномоментно и в полном составе».

Шоу-бизнес,Алексей Рыбников,Александр Градский,
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