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30 минут назад

Мирославу Карпович забросали макаронами на съемках новых "Папиных дочек"

Газета.Ruиещё 2

Актриса Мирослава Карпович показала в социальных сетях кадры со съемок продолжения «Папиных дочек».

Мирославу Карпович забросали макаронами на съемках новых "Папиных дочек"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Карпович снялась в сцене семейной ссоры за ужином. Во время перепалки члены семьи начали бросаться друг в друга едой. Артистку забросали макаронами. «Спагетти полные трусы», — прокомментировала звезда.

Съемки продолжения сериала «Папины дочки» стартовали в январе 2023 года. К своим ролям вернулись Филипп Бледный, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Елизавета Арзамасова, Анастасия Сиваева, Екатерина Старшова. Также к актерскому составу присоединились Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова и Полина Денисова.

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