Мирославу Карпович забросали макаронами на съемках новых "Папиных дочек"

Актриса Мирослава Карпович показала в социальных сетях кадры со съемок продолжения «Папиных дочек».

Карпович снялась в сцене семейной ссоры за ужином. Во время перепалки члены семьи начали бросаться друг в друга едой. Артистку забросали макаронами. «Спагетти полные трусы», — прокомментировала звезда.