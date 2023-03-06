Муж Заворотнюк Чернышев «пропал» из шоу Навки

В шоу Татьяны Навки принял участие олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев. Спортсмен заменил Петра Чернышова, мужа популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, недавно выписанной из частной клиники. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что Заворотнюк провела в медицинском учреждении почти шесть месяцев. Чернышов забрал ее из онкологической больницы и после этого перестал участвовать в шоу.
В частности, он должен был принять участие в постановке «Руслан и Людмила», которая накануне прошла в Краснодаре. Вместо Чернышова с фигуристкой Алиной Загитовой на лед вышел Дмитрий Соловьев.
По данным газеты, на попечении спортсмена находятся теща, малолетняя дочь и тяжелобольная жена. Поэтому он «работал на износ» и никогда не пропускал выступления.
Предположительно, фигурист мог отказаться от выступлений, чтобы больше времени проводить с супругой.