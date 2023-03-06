Муж Заворотнюк Чернышев «пропал» из шоу Навки

В шоу Татьяны Навки принял участие олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев. Спортсмен заменил Петра Чернышова, мужа популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, недавно выписанной из частной клиники. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Отмечается, что Заворотнюк провела в медицинском учреждении почти шесть месяцев. Чернышов забрал ее из онкологической больницы и после этого перестал участвовать в шоу.

В частности, он должен был принять участие в постановке «Руслан и Людмила», которая накануне прошла в Краснодаре. Вместо Чернышова с фигуристкой Алиной Загитовой на лед вышел Дмитрий Соловьев.

По данным газеты, на попечении спортсмена находятся теща, малолетняя дочь и тяжелобольная жена. Поэтому он «работал на износ» и никогда не пропускал выступления.