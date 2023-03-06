В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
57 минут назад

Дочь Крылова избила полицейского в Туле

Елена Прошина

В тульском клубе дочь певца Сергея Крылова Каролина напала и избила полицейского. Ее задержали. Об этом сообщает «Тульская пресса».

Дочь певца Сергея Крылова избила полицейского в баре в Туле
Фото: соцсетисоцсети

По данным издания, инцидент произошел 5 марта в клубе «Огонек». Заведения уже намеревалось закрыться, когда Крылова в 4:30 накинулась на полицейского и стала избивать его ногами.

Ее задержали и сейчас она находится в отделении полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нападении на сотрудника правоохранительных органов.

Отметим, что летом 2022 года Крылова уже привлекала к себе внимание полиции, став героиней секс-видео на фоне храма в Зареченском районе Тулы. Тогда ее привлекли к ответственности по статье о мелком хулиганстве.

Шоу-бизнес,Происшествия,Сергей Крылов,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий