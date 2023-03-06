Дочь певца Сергея Крылова избила полицейского в баре в Туле

В тульском клубе дочь певца Сергея Крылова Каролина напала и избила полицейского. Ее задержали. Об этом сообщает «Тульская пресса».

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По данным издания, инцидент произошел 5 марта в клубе «Огонек». Заведения уже намеревалось закрыться, когда Крылова в 4:30 накинулась на полицейского и стала избивать его ногами.

Ее задержали и сейчас она находится в отделении полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нападении на сотрудника правоохранительных органов.