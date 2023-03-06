Дочь певца Сергея Крылова избила полицейского в баре в Туле

В тульском клубе дочь певца Сергея Крылова Каролина напала и избила полицейского. Ее задержали. Об этом сообщает «Тульская пресса».
По данным издания, инцидент произошел 5 марта в клубе «Огонек». Заведения уже намеревалось закрыться, когда Крылова в 4:30 накинулась на полицейского и стала избивать его ногами.
Ее задержали и сейчас она находится в отделении полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нападении на сотрудника правоохранительных органов.
Отметим, что летом 2022 года Крылова уже привлекала к себе внимание полиции, став героиней секс-видео на фоне храма в Зареченском районе Тулы. Тогда ее привлекли к ответственности по статье о мелком хулиганстве.