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19 минут назад

Турецкий и его коллектив отказались переезжать из России в США

Елена Прошина

Певец Михаил Турецкий и созданный им коллектив «Хор Турецкого» отказались переезжать в США. Об этом артист лично рассказал в интервью «Российской газете».

Турецкий и его коллектив отказались переезжать из России в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Турецкого, его коллектив приглашали остаться в США, но он и члены его команды отказались от этого.

«Когда много народу и в основном все патриоты, покинуть Родину, даже за какое-то устойчивое, уверенное завтра оказались не все готовы. Даже в Лондоне. И прежде всего не готов был я», — сказал он.

Певец пояснил, что патриотизм заложен у него в ДНК, ведь его отец «обожал Россию и закончил войну в Берлине». Борис Турецкий всегда говорил сыну, что «защищал Ленинград не для того, чтобы жить в Израиле или Германии. Впоследствии отец певца прожил в Москве почти 97 лет «без израильской медицины, зато ходил в 93 года кататься на каток».

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