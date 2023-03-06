Турецкий и его коллектив отказались переезжать из России в США

По словам Турецкого, его коллектив приглашали остаться в США, но он и члены его команды отказались от этого.

«Когда много народу и в основном все патриоты, покинуть Родину, даже за какое-то устойчивое, уверенное завтра оказались не все готовы. Даже в Лондоне. И прежде всего не готов был я», — сказал он.

Певец пояснил, что патриотизм заложен у него в ДНК, ведь его отец «обожал Россию и закончил войну в Берлине». Борис Турецкий всегда говорил сыну, что «защищал Ленинград не для того, чтобы жить в Израиле или Германии. Впоследствии отец певца прожил в Москве почти 97 лет «без израильской медицины, зато ходил в 93 года кататься на каток».