Джонни Депп заработал миллионы рублей благодаря своей новой работе

Американский актёр Джонни Депп продал очередной набор картин своего авторства на сумму более чем 4,5 миллиона фунтов стерлингов, что приблизительно равно 406 миллионам рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Выставка новой коллекции картин «Друзья и герои» прошла в галерее Castle Fine Art Gallery в Лондоне. На портретах в стиле поп-арт были изображены различные мировые знаменитости – музыкант Боб Марли, актёры Хит Леджер и Ривер Феникс. За одну работу актёра необходимо было отдать около 4,5 тысяч фунтов, комплект из четырех картин Депп оценил в 17,5 тысяч.

Отмечается, что за последние восемь месяцев актёр заработал на продаже своих картин более 8 миллионов фунтов стерлингов. Так, например, в сентябре 2022 года Депп выставил на продажу свою дебютную коллекцию портретов за 3,65 миллионов долларов. Картины были распроданы за считанные часы.