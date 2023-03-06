В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
23 минуты назад

Юмористка Наталия Медведева пожаловалась на трудности воспитания детей

Газета.Ru

Юмористка Наталия Медведева написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей с трудом удается удержать себя от критики в адрес собственных детей.

Юмористка Медведева пожаловалась на трудности воспитания детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Договорились с мужем стараться закрыть свои рты с критикой в адрес старшего. А он так и провоцирует заняться нравоучениями, причем именно он максимально старательный и послушный», — рассказала Медведева.

Она добавила, что часто хочет попросить младшего сына Тимофея вести себя потише, так как, по мнению Медведевой, он даже не знает слова «шепот». Юмористка пошутила, что когда мальчик рассказывает что-то на ухо, то слова слышно даже на соседней улице. Комик пожаловалась, что им с супругом Александром Коптелем бывает трудно воздержаться от замечаний, но они «пообещали себе стараться».

Шоу-бизнес,Наталия Медведева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий