Дизайнер обманул на 1,3 млн рублей внучку легендарного лётчика Кожедуба

В Санкт-Петербурге Анну Кожедуб, внучку легендарного лётчика, трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, обманул дизайнер, который взялся за ремонт её квартиры в центре города. Дилшода Обилова, который «работает только на Крестовском», ей порекомендовала риелтор Ирина Ларина из агентства недвижимости «Линдер и Ларина».

Фото: ГлагоL ГлагоL

По словам Кожедуб, она купила квартиру в мае 2022 года. Обилов вызвал у девушки доверие и она заключила с ним договор не только на дизайн интерьера, но и на надзор за стройкой. Дизайнер даже пообещал ей в подарок «авторский надзор».

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После заключения договора Кожедуб 20 июня 2022 года уехала в Крым. Деньги на закупку стройматериалов, сантехники и других необходимых вещей она переводила Обилову. Всего за это время он получил от неё 1 250 000 рублей. У неё имеются на руках все чеки о переводах, заверенные Сбербанком.

Дизайнер пообещал ей, что ремонтные работы в квартире завершатся в середине сентября, однако, вернувшись в Петербург 9 декабря, внучка легендарного лётчика обнаружила, что ничего почти не сделано. Кроме того, была испорчена дорогая сантехника, срезаны газопроводные трубы и проведено огромное количество ненужных электропроводов. При этом сам Обилов на «приёмку объекта» не явился.

«Мою потребительскую претензию передал своим юристам с фразой: «Анна, это какой-то сюр!». По телефону сказал, что ничего мне не обещал, кроме как «присмотреть за моим ремонтом». Отчетных чеков по расходованию перечисленных денежных средств предоставить не смог», — рассказала она корреспонденту «ГлагоL».

Кроме того, в ответном заявлении юрист Обилова пригрозила подать против Кожедуб иск о незаконном обогащении за его счет. Девушка провела независимую экспертизу проделанных работ, которая выявила, что сумма, реально использованная на объекте составляет 250 тыс. рублей. Ещё столько же было попорчено на покупку стройматериалов.

Позднее выяснилось, что Обилов не заплатил бригаде, которую сам же нанимал для ремонта квартиру внучки советского маршала. Работы, проделанные горе-ремонтниками признаны опасными, так как нарушены всевозможные нормы СНИП и БТИ.

«Трубы водоснабжения в уже залитой стяжке не выведены в общедомовой водоотвод и просто ведут в никуда. Отрезан газ: что привело к невозможности эксплуатировать квартиру», — добавила она.

Сейчас против Кожедуб настроен весь дом и ЖЭК уже написал претензию к перепланировке с требованием «остановить дальнейшие работы». Девушка обратилась в полицию со всеми доказательствами, однако ей отказали в возбуждении уголовного дела после посещения отделения Обиловым.