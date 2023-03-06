Бывший муж Бузовой выставил на продажу дом за 200 миллионов

Экс-игрок сборной России по футболу, бывший муж певицы Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов выставил на продажу особняк за 210 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Объявление о продаже появилось в аккаунте Тарасова в соцсети.
Отвечая на комментарии пользователей, футболист рассказал, что решил продать особняк, чтобы переехать с семьей в дом поменьше.
«Пятый канал» отмечает, что именно в этом доме Тарасов жил вместе с Бузовой.
В особняке площадью в тысячу квадратных метров есть пять спален, бильярдная, сауна, фитнес-зал и библиотека.
Тарасов играл за «Томь», «Москву», «Локомотив», «Рубин» и «Велес». В 2021 году он объявил о приостановке карьеры из-за рождения четвертого ребенка.