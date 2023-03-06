В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
25 минут назад

Бывший муж Бузовой выставил на продажу дом за 200 миллионов

Мария Иванова

Экс-игрок сборной России по футболу, бывший муж певицы Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов выставил на продажу особняк за 210 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывший муж Бузовой выставил на продажу дом за 200 миллионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Объявление о продаже появилось в аккаунте Тарасова в соцсети.

Отвечая на комментарии пользователей, футболист рассказал, что решил продать особняк, чтобы переехать с семьей в дом поменьше.

«Пятый канал» отмечает, что именно в этом доме Тарасов жил вместе с Бузовой.

В особняке площадью в тысячу квадратных метров есть пять спален, бильярдная, сауна, фитнес-зал и библиотека.

Тарасов играл за «Томь», «Москву», «Локомотив», «Рубин» и «Велес». В 2021 году он объявил о приостановке карьеры из-за рождения четвертого ребенка.

Шоу-бизнес,Дмитрий Тарасов,Страховой брокер Велес,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий