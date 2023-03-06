Джонни Депп продал свои рисунки за 4,5 миллиона фунтов стерлингов

Голливудский актер Джонни Депп заработал более 4,5 миллионов фунтов стерлингов всего за несколько дней, продав свои картины в лондонской галерее Castle Fine Art Gallery. Об этом сообщает Daily Mail.

Серия лимитированных гравюр с изображением звезды регги Боба Марли, писателя Хантера Томпсона и актеров Хита Леджера и Ривера Феникса была выставлена на продажу в галерее Castle Fine Art Gallery в лондонском Ковент-Гардене в прошлый понедельник. Вчера представитель галереи сообщил журналистам, что работы Джонни Деппа, каждая из которых стоит £4,5 тыс., были практически распроданы всего за 5 дней выставки.

«К пятнице почти все работы были проданы, осталась лишь горстка гравюр с Ривер Фениксом. Но я думаю, что в ближайшие дни они тоже будут распроданы», — заявил он.

Выставка-продажа работ Джонни Деппа «Друзья и герои» проходит в Великобритании уже второй раз. В прошлом году 59-летний актер продал свои рисунки с изображением Боба Дилана, Кита Ричардса, Элизабет Тейлор и Аль Пачино всего за несколько часов. Это означает, что только за последние семь месяцев Депп заработал на своем творчестве более 8 миллионов фунтов стерлингов. Сам актер заявил журналистам издания, что «очень тронут» тем, что люди интересуются работой, которую он делает «вне своей основной работы».