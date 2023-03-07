Николас Кейдж не собирается сниматься в новых фильмах киновселенной Marvel

Американский актер Николас Кейдж в беседе с Variety ответил на вопрос, хотел бы он присоединиться в киновселенной Marvel.

Кейдж заявил, что не планирует сниматься в новых частях франшизы. Он объяснил, что у него нет нужды становиться участником киновселенной.

Актер добавил, что не смотрит фильмы киностудии, однако старается хорошо к ним относится.

«Потому что я выбрал себе имя в честь персонажа Стэна Ли по имени Люк Кейдж», — заявил звезда.

Кейдж назвал покойного президента Marvel Comics Стэна Ли своим «сюрреалистичным отцом».

По словам Кейджа, он предпочитает смотреть художественные и независимые фильмы разного рода.